Результаты обысков в автобусном парке: начато уголовное преследование за злоупотребление властью

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После сегодняшних обысков прокуроры инициировали уголовное преследование по факту злоупотребления властью и служебным положением при закупке 31 автобуса для Городского автобусного парка.

Всего было проведено 5 обысков, в результате которых правоохранители изъяли документы, телефоны, электронные устройства для хранения информации. Также были выявлены некоторые товары, которые, вероятно, были приобретены за счёт незаконных доходов, пишет tv8.md.

В результате было возбуждено уголовное преследование по факту злоупотребления властью и служебным положением. Виновным лицам грозит штраф в размере до 117 500 леев или лишение свободы на срок от 2 до 6 лет, в обоих случаях с лишением права занимать определённые должности или выполнять определённую деятельность на срок от 5 до 10 лет.