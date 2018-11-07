Результаты обысков: 16 человек были заслушаны, 3 – задержаны

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особыми делами провела вчера, 6 ноября, порядка 20 обысков в бюро регистрации транспорта и на станциях техобслуживания в муниципии Кишинев и на юге страны по уголовному делу, заведенному за превышение служебных обязанностей, а также за изготовление и использование фальшивых документов.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры РМ, на протяжении 2017-2018 года чиновники Агентства публичных услуг создали и использовали преступную схему, согласно которой, подделывая документы о регистрации и повторной регистрации транспортных средств, а также их техническом обслуживании, они присвоили себе деньги, которые предназначались для уплаты налогов в государственный бюджет. Речь, в частности, идет о налоге на использование дорог в РМ. На данный момент было идентифицировано около 500 случаев неуплаты этого налога, а ущерб составил примерно миллион леев.

В рамках обысков были найдены и изъяты сертификаты о регистрации транспорта, счета на оплату, отчеты о периодическом техническом обслуживании, контракты купли-продажи с явными признаками фальсификации, черновые акты, неучтенные финансовые средства. В прокуратуру для дачи показаний были доставлены 16 человек, трое из которых задержаны.

Стоит отметить, что если вина лиц будет доказана, им грозит до 6 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности на срок до 10 лет. За подделывание и использование фальшивых документов предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, от 550 до 950 условных единиц штрафа или от 180 до 240 часов общественных работ.