Результаты налицо: Молдова вошла в топ-3 стран, увеличивших объемы торговли с Россией

Результаты налицо: Молдова вошла в топ-3 стран, увеличивших объемы торговли с Россией

В прошлом году наша республика на 31% увеличила товарооборот с Россией. Об этом свидетельствует анализ, проведенный международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. 

Как отмечает источник, прогнозный уровень товарооборота России и Молдовы в 2018 году составил 91,8% от 2013 года. В то же время соотношение экспорт/импорт между РФ и РМ изменилось с 71% / 29% на 76,6% / 23,4%.

Основной импортируемый товар из Молдовы – это фрукты. В то же время наша страна закупает, в основном, нефтепродукты, а также удобрения.

Отметим, что увеличение торгового оборота с Российской Федерацией стало возможным в результате договоренностей, достигнутых между Игорем Додоном и Владимиром Путиным. В частности, для многих предприятий был вновь открыт доступ на российский рынок, а с 1 января текущего сняты на 5 категорий товаров, производимых РМ, Россией сняты таможенные пошлины.

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