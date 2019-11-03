Результаты экзит-полла станут известны сразу после закрытия избирательных участков

Результаты экзит-полла станут известны сразу после закрытия избирательных участков

Экзит-полл проводится сегодня на 67 избирательных участках на территории муниципия Кишинев. Его результаты будут озвучены в рамках пресс-конференции сразу после закрытия избирательных участков, в 21.01.

Напомним, что сегодня, 3 ноября, в 384 населённых пунктах страны проводится второй тур выборов примара. В избирательной гонке участвуют 768 кандидатов. Второй тур выборов проводится и в Кишинёве, где за пост генпримара борются социалист Ион Чебан и представитель блока «АКУМ» Андрей Нэстасе.

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