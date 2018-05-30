Результаты экзаменов на степень бакалавра огласят 27 июня

Результаты экзаменов на степень бакалавра огласят 27 июня

Экзаменационная сессия начнется 5 июня и продлится до 22-го числа. 

Сдавать экзамены на степень бакалавра в этом году будут 19 тысяч учащихся, 3 тысячи из которых – должники с прошлых сессий. Примечательно, что в этом году около 800 учащихся автоматом получат оценку “10” по некоторым предметам, благодаря тому, что ранее они заняли призовые места на республиканских олимпиадах.

Сдача экзаменов на степень бакалавра будет проходить в 92 центрах, 30 их которых – в Кишиневе, а 62 – в других населенных пунктах по всей республике. Проверка работ стартует в первый же день экзамена, 5 июня, и продлится до 26 июня. Результаты будут вывешены в центрах сдачи экзаменов 27 числа, после чего недовольные оценками выпускники смогут опротестовать их, пишет moldpres.md.

 

 

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