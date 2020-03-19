Результаты двух тестов на коронавирус, сделанных в частных лабораториях, оказались ложными при проверке в государственной (ВИДЕО)

Результаты двух тестов на коронавирус, сделанных в частных лабораториях, оказались ложными при проверке в государственной (ВИДЕО)

В двух случаях сделанные в частных лабораториях тесты на коронавирус и показавшие положительный результат при перепроверке в Национальном центре общественного здравоохранения оказались ложными. Вирус в итоге не был выявлен. Об этом на брифинге для прессы заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. 

Министр выразила сожаление тем фактом, что в сложившейся ситуации некоторые частные лаборатории решили воспользоваться здоровьем граждан для своей выгоды.

– Критично не то, что эти тесты показали положительный результат, а при перепроверке оказались негативными, а то, что граждане, которые в частных лабораториях получили отрицательный результат, на самом деле могут быть носителями вируса и представлять опасность для окружающих. Мы предпримем меры в этом отношении. Я понимаю, что мы говорим о предпринимательской среде, но нельзя строить бизнес в ущерб здоровью людей, – сказала она. 

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