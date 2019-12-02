«Результаты должен почувствовать каждый!»: Зинаида Гречаный встретилась с руководством Бричан

«Результаты должен почувствовать каждый!»: Зинаида Гречаный встретилась с руководством Бричан

Председатель парламента накануне посетила Бричанский район и встретилась с районными советниками, примарами 28 населенных пунктов и руководителями районных служб.

Во время встречи стороны рассмотрели социально-экономическую ситуацию в Бричанском районе, обсудили конкретные меры по решению насущных проблем каждого населенного пункта.

Призвала бричанских руководителей действовать сплоченно и приложить максимальные усилия для обеспечения разработки и реализации проектов по улучшению социально-экономической ситуации в районе и в каждом населенном пункте. Каждый житель Бричанского района должен почувствовать положительные результаты этой работы, – отметила спикер в соцсети.

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