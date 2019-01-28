Результаты деятельности прокуратуры по особым делам: 114 фигурантов дел сели в тюрьму, а 4,5% обвиняемых оправданы (ВИДЕО)

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На протяжении 2018 года Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам рассмотрела 2 468 дел, 523 из которых были завершены, около 400 переданы в суд и чуть меньше 100 были прекращены.

Операции, проведённые Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) в 2018 году, завершились не только изъятием десятков тысяч документов, носителей информации, товара, оружия или наркотиков, но и заключением под стражу 263 человек. Задержанным инкриминировались различные преступления, расследование которых относится к сфере ответственности Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

Кроме этого, за отчётный период ущерб, установленный ПБОПОД, составляет 420 млн леев, из которых 284 851 836 леев (около 70%) было возмещено, сообщает пресс-служба ведомства. На протяжении 2018 года было рассмотрено 813 дел, возбуждённых ПБОПОД, в которых фигурировали 1 528 обвиняемых. В этот период было вынесено 310 приговоров, 4,5% из которых – оправдательные. Так, приговоры, предусматривающие лишение свободы, были вынесены в отношении 114 обвиняемых, условное наказание получили 120 обвиняемых, уголовный штраф – 109 обвиняемых, а неоплачиваемый труд в пользу общества – 4 обвиняемых.