Результаты анализа воды в станции очистки сточных вод: некоторые параметры превышают норму в десятки раз

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Агентство окружающей среды предоставило предварительную информацию о результатах лабораторных анализов воды, отобранных 30 августа на станции очистки сточных вод в муниципии Кишинёв.

По данным пресс-службы ведомства, инспекторами были взяты 3 пробы воды из очистных сооружений. Так, согласно лабораторным анализам, в пробах воды было обнаружено повышенное содержание загрязняющих веществ сточных вод, сбрасываемых в водоемы. Были установлены следующие параметры, превышающие норму: CCO-Cr – в 2,0 раза; N/NH4+ – в 43,0 раза; фосфор общий – в 4,28 раза; детергент – в 49,52 раза.

Стоит отметить, что результаты анализа воды показали увеличение концентрации загрязняющих веществ вверх по течению со следующими значениями: O2 – в 5,25 раз; CCO-Cr – в 2,68 раз; N/NH4+ – в 8,9 раз; MS – в 3,5 раз; детергент – в 9,33 раз.

Завтра, 4 сентября, будут установлены окончательные результаты анализов воды, после чего отчёт будет отправлен в Государственную экологическую инспекцию.