В Молдове обезврежена ОПГ, распространяющая наркотики среди подростков на территориях школ (ФОТО, ВИДЕО)

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Органы правопорядка в течение трёх месяцев документировали деятельность преступной группировки, специализирующейся на незаконном обороте этноботанических продуктов.

Как сообщает пресс-служба Полиции РМ, в результате следственных мероприятий было установлено, что члены группировки организовали по закупке, транспортировке, распределению и реализации этноботанических продуктов в особо крупных размерах. Запрещённые вещества распространялись как на территории муниципия Кишинёв, так и в других населённых пунктах Молдовы.

Группировка была сформирована из людей в возрасте от 20 до 55 лет, а некоторые из них ранее были судимы за преступления подобного характера. Лидером ОПГ был заключённый пенитенциара №13 в Кишинёве. Он в свою очередь был под управлением и защитой других заключённых, так называемых криминальных авторитетов. Одни из членов группировке получали этноботаническую продукцию в больших пропорциях, другие распределяли их по маленьким пакетикам по 3-5 г и далее передавали другим членам ОПГ для дальнейшей реализации. Запрещённые вещества передавались потребителям, в частности подросткам, в основном в общественных местах, в основном вблизи учебных учреждений муниципия Кишинёв и других районов страны. Ежедневно в оборот вводилось около 100 пакетиков этноботанических средств по цене 100 леев за пакетик.

В ходе уголовного преследования было проведено 15 обысков как в домах и автомобилях членов группировки, так и в камерах двух пенитенциарных учреждений. В результате обысков полицейские обнаружили и изъяли около 300 000 леев, полученных в результате незаконного бизнеса, 3 кг этноботанических средств, мобильные телефоны, SIM-карты, компьютеры и два автомобиля, используемых в преступной деятельности. Кроме этого, были найдены черновые записи, в которых велась отчётность.

В результате проведённых следственных мероприятий, в том числе проведение закупок под прикрытием, были задержаны 9 человек, остальные подозреваемые находятся под следствием. По факту незаконного оборота наркотических средств было возбуждено уголовное дело. Обвиняемым грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.