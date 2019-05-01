Резолюция участников митинга социальной справедливости (ВИДЕО)

Приводим документ, принятый единогласно, без сокращений.



Мы, участники марша социальной справедливости, заявляем о поддержке действий Президента Республики Молдова Игоря Додона и Партии социалистов Республики Молдова по продвижению идей социальной справедливости, межнационального мира и равноправия.

Партия социалистов на протяжении 8 лет борется за социальные, политические и экономические права каждого гражданина Республики Молдова. ПСРМ инициировала тысячи акций протеста, в том числе общенациональные марши, митинги, одиночные пикеты, флешмобы.

Наши представители отстаивали социальные права граждан страны с трибуны парламента страны, в парламентских комиссиях, в муниципальном совете Кишинёва и других местных органах власти, в судебных инстанциях.

Партия социалистов – единственная партия, не входившая ни в одну правящую коалицию за последние десять лет. ПСРМ не участвовала в краже миллиарда, в сдаче в концессию кишинёвского аэропорта и других преступлениях правящего режима.

Фракция ПСРМ в парламенте страны выдвинула сотни законопроектов социального, политического, экономического, правового характера. Среди этих инициатив – отмена закона о возврате миллиарда за счёт граждан, поднятие пенсий для людей, проработавших 45 лет, пересмотр стоимости медицинских услуг, помощь молодым семьям, выплаты за рождение детей бесплатное предоставление детского питания для малышей в возрасте до 1 года.

ПСРМ – единственная фракция в парламенте, поддержавшая пакет социальных инициатив, выдвинутых Президентом Игорем Додоном. Практически все эти инициативы были отвергнуты правительством или парламентским большинством во главе с Демократической партией, а некоторые были переписаны и представлены как свои.

Доверие народа страны к Партии социалистов продемонстрировали последние парламентские выборы. В отсутствие административного ресурса ПСРМ победила на выборах, получив наибольшее число голосов среди всех других партий.

Мы убеждены в необходимости создания прочной и работоспособной коалиции, а также стабильного правительства в целях реализации нашей социально-экономической программы. А это значит: доступное и качественное образование и здравоохранение, привлечение иностранных инвестиций с Востока и Запада, создание новых рабочих мест, возвращение наших соотечественников домой, достойные зарплаты и пенсии.

Мы также убеждены, что любое принятие антиолигархических законов возможно только в рамках стабильной правящей коалиции. В противном случае нашу страну ждут новый хаос и обнищание.

В то же время, мы считаем, что никакая коалиция не может быть создана ценой отказа от основополагающих принципов Партии социалистов и от предвыборной программы, за которую отдали свои голоса 440 тысяч избирателей ПСРМ.

В том случае, если справедливые требования Партии социалистов не будут приняты, мы считаем единственным выходом из сложившейся ситуации досрочные парламентские выборы.