Резкая смена погоды: синоптики обещают 15-сантиметровые сугробы

Государственная гидрометеорологическая служба объявила новый желтый код в связи с ухудшением погодных условий. Согласно предупреждению, которое вступает в силу завтра, 26 ноября, в 14.00, на всей территории Молдовы ожидаются осадки в виде дождя, дождя со снегом и снега.

Они будут идти с завтрашнего вечера и до утра 27 ноября. Дороги покроет слой снега толщиной 10-15 сантиметров, предупреждают синоптики.

Метеорологи также сообщают об образовании гололедицы. В данной связи водители и пешеходы должны быть особенно бдительны.