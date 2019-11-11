Из двух тысяч молдаван, прописанных в “резиновой” квартире в Галац, на выборах президента Румынии проголосовал всего один человек

0

На избирательном участке №45 в городе Галац проголосовал всего один человек. Всего в избирательном списке зарегистрировано 1 960 человек, из которых 1 899 прописаны в одной и той же квартире.

Речь идёт о квартире, в которую прописались граждане Молдовы для получения румынского гражданства. Вчера, 10 ноября, когда в Румынии проходили президентские выборы, на голосование пришёл всего один человек из всех прописанных в этой квартире, передаёт unica.md.

Стоит отметить, что этим фактом заинтересовались правоохранительные органы. Власти выясняют, получил ли владелец дома деньги за фиктивную прописку граждан Молдовы.