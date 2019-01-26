Режим в агонии: на автобусной базе, где снимали предвыборный ролик социалисты, произошёл поджог (ВИДЕО)

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На автобусной базе, где был снят один из предвыборных роликов Партии социалистов, этой ночью произошёл поджог. Подробности инцидента на своей странице в соцсети раскрыл секретарь по идеологии формирования Ион Чебан

По его словам, «ночью, около трех часов, произошел очередной инцидент, который, скорее всего, является показательным для понимания, каким образом будет проходить избирательная кампания».

⁃ На видеокамерах видно, что перед тем как начался пожар в автобусе марки «Мерседес Травего», к нему подошел неизвестный. Органы правопорядка были оповещены о данном правонарушении, – отметил он.

Чебан напомнил, что это второй тревожный инцидент на юге страны за последнюю неделю. Несколько дней назад, находясь в состоянии алкогольного опъянения, сначала физически, а потом на внедорожнике, представитель Демпартии въехал в толпу сторонников и активистов Партии социалистов.

⁃ Нашему кандидату в депутаты пришлось, в рамках самозащиты, дать отпор ребятам, которые находились в состоянии горячки. В ответ на это, режим открыл на него уголовное дело, – подчеркнул он.

В данной связи Чебан призвал всех электоральных конкурентов, в первую очередь, представителей Демократической партии, держаться в рамках приличия, законности и даже не думать, что подобные действия и провокации способны каким-то образом напугать или остановить представителей Партии социалистов в их стремлении и готовности победить на предстоящих выборах.