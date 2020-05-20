Режим ограниченной свободы

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О мерах по преодолению сложной эпидемиологической ситуации

15 мая в Республике Молдова истёк срок действия чрезвычайного положения и прекратила свою деятельность Национальная комиссия по ЧС. Однако с 16 мая власти объявили режим чрезвычайного положения в области общественного здоровья, и продлится он до 30 июня.

Маски, руки, соцдистанция

В течение этого полуторамесячного периода решения, связанные с эпидемиологической ситуацией, будут приниматься Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья, которые обязательны для исполнения как государственными, частными компаниями, так и рядовыми гражданами.

Все должны быть в курсе, что в Молдове остаются в силе многие ограничения, которые действовали в период чрезвычайного положения. Граждан призывают и дальше соблюдать социальную дистанцию и гигиену рук. Кроме того, маски обязывают носить в местах большого скопления людей – в магазинах, общественном транспорте, в публичных учреждениях.

До 31 мая людям старше 63 лет всё ещё не рекомендуется выходить на улицу без особой надобности. До конца лета продлили период запрета на деятельность ресторанно-гостиничной сферы. Не пришло ещё время открывать границы, возобновлять воздушное и наземное сообщение с другими странами. Пока до 30 июня остаются закрытыми детские сады и школы. Тренироваться на спортивных площадках, как и играть на детских, по-прежнему не разрешается – пока до конца текущего месяца.

Нельзя собираться на улицах группами больше трёх, но допускается организация отдельных собраний с участием до 50 человек при соблюдении всех мер безопасности (маски, социальная дистанция). При этом организаторы мероприятия должны предоставить властям списки с эпидемиологическими данными участников. Под данными подразумеваются имя и фамилия, идентификационный номер, контактный телефон, электронный и домашний адреса. Массовые мероприятия запрещается проводить вблизи госучреждений, школ, больниц или других мест с высоким риском заражения.

В Молдове остаются в силе многие ограничения, которые действовали в период чрезвычайного положения. Граждан призывают и дальше соблюдать социальную дистанцию и гигиену рук. Кроме того, маски обязывают носить в местах большого скопления людей – в магазинах, общественном транспорте, в публичных учреждениях.

К врачу – строго по записи

С 16 мая постепенно начинают оказывать медицинские услуги первичной и больничной помощи. Было решено в первую очередь возобновить проведение хирургических операций пациентам с низким анестетическим риском и оказание в стационаре ранних восстановительных медуслуг больным после инсульта, инфаркта миокарда или травмы.

Получить первичную медпомощь в поликлиниках можно, только предварительно записавшись к семейному врачу или специалисту, чтобы избежать образования очередей. Возобновляются и профилактические медицинские осмотры в амбулаторных условиях: консультативная диагностика, лечебная деятельность, плановые мероприятия по скринингу и вакцинации. Разрешено предоставление и стоматологических услуг, которые до сих пор оказывались лишь в экстренных случаях. Пациентам можно записываться на приём к дантистам, но обе стороны не должны забывать о соблюдении мер предосторожности.

Возобновляются и консультации, проводимые для установления степени ограничения возможностей (направление на первоначальную и повторную экспертизу случаев, отвечающих выдвинутым критериям).

Самоизоляция, но уже со стрижкой

Также Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья разрешила возобновить свою деятельность парикмахерским.

Продолжают сидеть в самоизоляции работники многих частных компаний, мелкие и средние предприниматели. Государственные учреждения осуществляют свою деятельность в особом режиме работы и оплаты труда. График работы сотрудников господразделений в нынешней эпидемиологической ситуации – с 7:30 до 16:00, при возможности работать удалённо. Руководители бюджетных учреждений организуют работу на дому.

Достаточно высокое число инфицируемых ежедневно граждан РМ не позволяет существенно ослабить ограничительные меры. Сколько это будет продолжаться – зависит только от каждого из нас. Берегите себя и своих близких.

Анастасия Погодина