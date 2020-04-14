Режим чрезвычайного положения в Румынии продлён ещё на месяц

Режим чрезвычайного положения в Румынии продлён ещё на месяц

Президент соседней страны Клаус Йоханнис подписал сегодня указ о продлении режима чрезвычайного положения в связи с коронавирусом ещё на один месяц. 

– Совершенно очевидно, что мы боремся с эпидемией, которую очень трудно контролировать, – отметил Клаус Йоханнис.

Стоит отметить, что режим ЧП в Румынии изначально был введён 16 марта. По последним данным, число инфицированных в соседней стране составляет 6 879 человек, 1 051 вылечились, 332 человека умерли.

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