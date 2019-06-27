Режим беспошлинных поставок молдавских товаров в Россию продлен до конца года, – Додон

Режим беспошлинных поставок молдавских товаров в Россию продлен до конца года, – Додон

Правительство Российской Федерации приняло сегодня решение о том, что пять категорий молдавских товаров, экспортируемых в Россию, не будут облагаться пошлинами еще полгода. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил президент страны Игорь Додон. 

– То есть, до конца этого года. Речь идет о 5 категориях продуктов: об экспорте вина, консервов, яблок и других плодовоовощных продуктов. За первые 5 месяцев такого льготного режима без таможенных пошлин, о котором мы договорились с Путиным в октябре прошлого года, мы увеличили поставки на российский рынок на 50-60-70%. Если говорить о пошлинах, которые не заплатили наши производители, то речь идет о нескольких сотнях миллионов сэкономленных леев, – сказал он. 

Игорь Додон также отметил, что с просьбой продлить льготный режим для Молдовы к правительству РФ обратился как он, так и новое правительство нашей страны.

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