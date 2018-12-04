Ревность до криминала доведёт: в Криулянах двоюродные братья устроили поножовщину из-за девушки

Светлые чувства двух двоюродных братьев обернулись трагедией для обоих. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 21-летние парни поссорились из-за девушки одного из братьев. Один из участников конфликта взял нож и ударил в грудь другого. Жертву доставили в больницу, а нападавшего — в полицию.

Инцидент произошёл вчера ночью в селе Круглик Криулянского района. Пострадавший молодой человек решил устроить вечеринку со своей девушкой и пригласил на неё своего двоюродного брата. Изрядно выпив, хозяин дома решил вздремнуть, а его подруга и двоюродный брат остались во дворе и продолжили застолье.

Около полуночи парень проснулся и увидел, как его подруга оказывает знаки внимания приглашённому гостю. Находясь под влиянием алкоголя, молодой ревнивец стал выяснять с гостем отношения.

Вскоре словесный конфликт перерос в физическую агрессию, пишет deschide.md. Гость взял кухонный нож и несколько раз ударил своего двоюродного брата. Девушке, из-за которой разгорелись страсти, пришлось вызвать скорую помощь.

По словам пресс-секретаря столичного инспектората полиции Марианы Бециву, накануне вечером, около 23:55, в полицию поступила информация о том, что молодой человек в возрасте 21 года был госпитализирован с ножевыми ранениями. По словам врачей, на теле жертвы оказалось 4 открытых раны в области груди, однако жизненно важные органы не были задеты.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции нашли нож, которым наносились удары, и следы крови. Позже был задержан и нападавший молодой человек.

Задержанный не признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.