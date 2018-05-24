Ревнивец в Тирасполе поджег автомобиль предполагаемого любовника своей девушки

Ревнивец в Тирасполе поджег автомобиль предполагаемого любовника своей девушки

Автомобиль марки Mercedes (такси) загорелся во дворе одного из домов города. 

Воспламенение ликвидировал дежурный расчёт пожарной части. При осмотре места происшествия представитель Госпожнадзора обнаружил характерные для возгорания моторного отсека повреждения. Одной из версий специалисты назвали поджог. Их подозрения вскоре оправдались.

Злоумышленник был задержан. Им оказался 24-летний тираспольчанин. Он заподозрил свою возлюбленную в измене с водителем такси. Подогреваемый ревностью молодой человек разыскал предполагаемого соперника и назначил ему встречу. Но, не дождавшись разговора, в гневе поджог автомобиль соперника.

По заявлению потерпевшего столичным УСК возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан в порядке ст. 104 Уголовно-процессуального кодекса ПМР.

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