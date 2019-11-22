Ревнивец из Бендер хотел решить спор с соперником при помощи ножа

0

За два прошедших дня в бендерской милиции зарегистрированы два заявления от граждан, которым угрожали физической расправой.

В первом случае конфликт разгорелся в подъезде многоквартирного дома на улице Победы. Повод житейский: 30-летний мужчина приревновал свою жену. Супруг был настроен решительно. Посреди ночи он пришёл домой к сопернику, чтобы выяснить отношения. В качестве весомого аргумента прихватил с собой кухонный нож. Угрозу убийством его оппонент воспринял реально и вызвал сотрудников милиции. Ревнивца с ножом доставили в участок, передает mvdpmr.org.

Во втором случае горожанка 35 лет обратилась за помощью к участковому инспектору. Она рассказала, что к ней в гости зашёл знакомый (раннее неоднократно судимый). В какой-то момент между ними завязалась ссора. Мужчина пустил в ход кулаки и несколько раз ударил хозяйку. Но и этого ему показалось недостаточно. Взяв со стола кухонный нож, 32-летний гость стал угрожать расправой. Испуганная женщина позвонила в милицию. Прибывший наряд патрульно-постовой службы доставил дебошира в милицию.

По заявлениям потерпевших проводятся разбирательства.