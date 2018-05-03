Реверсивные полосы, спецрежимы светофоров, освобождение Центра: реальные проекты Иона Чебана по борьбе с пробками в Кишиневе (ВИДЕО)

Одна из самых больших проблем Кишинева, с которой каждый из нас сталкивается ежедневно, – это пробки, но до сих пор никто не подходил серьезно к ее решению.

Об этом в ходе пресс-конференции сегодня, 3 мая, заявил кандидат от Партии социалистов в генпримары Кишинева Ион Чебан. Он отметил, что несмотря на предназначенность улиц столицы с самого начала для меньшего количества транспорта, реальные решения проблемы пробок есть, и в частности – у его команды.

Замена фиксированных полос движения на реверсивные

К примеру, улица Алеку Руссо в зоне леса имеет шесть полос – по три в каждом направлении. Если на этой части дороги установить дополнительные светофоры, то утром от Чекан в Центр будут вести четыре или пять полос, а в другую сторону – одна или две, а вечером от центра до Чекан будет четыре или пять полос движения. Таких улиц в Кишиневе много, с ними можно поступить таким же образом, уверен Чебан.

Регулирование светофоров в зависимости от загруженности дорог

Подразумевается смена длительности горения цвета светофора в определенное время дня. Это система, которая успешно применяется в других странах мира, и ничто не мешает внедрить ее в Кишиневе.

Гибкий график работы школ, государственных и частных учреждений

Чебан предлагает, чтобы некоторые из них начинали учебу или работу с 8 часов утра, другие – чуть позже.

– Соответственно, вечером или после обеда будет меняться время окончания учебы или работы. В результате не будут создаваться пробки, потому что не все будут перемещаться в одно и то же время, – отметил кандидат в генпримары.

Приложение с уведомлениями о пробках

Решением также будет разработка специального приложения, которое позволит водителям узнавать о переполненных районах и улицах и избегать их.

-У нас уже есть соглашение с группой IT-специалистов, которые готовы помочь нам бесплатно. Кстати, такие приложения уже работают в других городах за рубежом, – рассказал Чебан.

Принцип “чёт-нечет”

Одним из решений Ион Чебан и его команда видят и введение правил, которые применяются в некоторых странах: чтобы в определенные дни, на определенных улицах и в определенных зонах ездили автомобили с регистрационными номерами с четными цифрами на конце, в другие дни – с нечетными цифрами.

Больше “воздуха” на центральных улицах и чиновники в общественном транспорте

Решение, которое может быть быстро реализовано, – это устранение парковок с проезжей части на главных магистралях города, начиная с бульвара Штефана чел Маре.

– В перспективе решением проблемы пробок мы видим увеличение единиц общественного транспорта. Мы также разработаем ряд мер, цель которых – стимулировать чиновников ездить на работу на общественном транспорте. Для этого будет увеличено число троллейбусов и автобусов, циркулирующих в столице, и для этого вида транспорта будут предусмотрены отдельные полосы, – рассказал Чебан.

Также в планах социалистов есть мегапроект по переносу центрального автовокзала на окраину Кишинева (тем самым центр города освободится от огромного потока транспорта), проект строительства многоуровневой парковки в районе табачного завода и оптимизация микроавтобусов для пассажиров в зоне города.

– Амбициозный, но достижимый проект – строительство прямой дороги между секторами Буюканы и Телецентр. Это реальный проект, и наши эксперты уже проделали огромную работу по выявлению возможностей, существующих в этом отношении, – рассказал кандидат-социалист.

Будущий генпримар Кишинева выразил уверенность, что при рациональном использовании дорог и тротуаров столицы можно избежать многих проблем, включая проблему пробок.

Напомним, ранее Ион Чебан представил стратегический план развития Кишинева на 2018-2040 годы.

Досрочные выборы генерального примара столицы пройдут 20 мая.