Реверс газа по трансбалканскому коридору находится на последнем этапе исполнения

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Три крупнейшие компании отечественного газового комплекса – АО «Молдовагаз», АО «Молдоватрансгаз» и АО «Тираспольтрансгаз» – провели работы по реконструкции магистрального газопровода Шебелинка – Днепропетровск – Кривой Рог – Измаил (ШДКРИ), что позволит получать природный газ в реверсном режиме через газоизмерительную станцию в Каушанах. Трансбалканский коридор будет открыт для Республики Молдова с 1 января 2020 года.

Это позволит впервые для Республики Молдова предложить альтернативу поставок голубого топлива всем потребителям в стране, учитывая неопределенность транзита природного газа через газотранспортную сеть Украины.

Как сообщили в АО «Молдовагаз», реверс газа через трансбалканский коридор находится на последнем этапе исполнения, работы будут завершены 20 декабря. Ремонт трубопровода длился 23 дня, его техническая мощность – 9 млрд кубометров газа в год и 18 млн кубометров газа в день. Приблизительная стоимость выполненных работ составляет 10 млн леев, а газопровод обеспечит около 700 тысяч потребителей страны газом.

Выполняя эти меры, Республика Молдова готова с 1 января 2020 года получать газ в реверсном режиме через трансбалканский коридор. В «Молдовагаз» заверили, что работа, проделанная на газоизмерительной станции в Каушанах, не приведет к повышению тарифов на газ для конечных потребителей.