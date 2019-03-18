Ретейл или ритейл — как правильно?

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Говорим и пишем по-русски грамотно.

Отвечает Есения Павлоцки, лингвист-морфолог, эксперт института филологии, массовой информации и психологии Новосибирского государственного педагогического университета.

Ретейл — это розничная торговля. В орфографическом словаре под редакцией В.В. Лопатина зафиксировано слово ретейл. Парадокс в том, что в русском языке при заимствовании прижилась совсем другая форма — ритейл, и более того — поисковик Гугла, например, форму ретейл просто игнорирует: при запросе слова ретейл он оповещает, что показывает результаты по запросу ритейл.

Слово ритейл используют профильные СМИ, в том числе «КоммерсантЪ» и «Ведомости». Его же вы увидите на сайте Российской ассоциации экспертов рынка ритейла.

Если говорить о том, как было нужно по-хорошему, стоит признать — никак. Английское retail могло принять в языке-реципиенте любой вид, поскольку английская е вообще для нас сложна в деле заимствования: пишется как наша е, произносится как и. То есть принять эту е мы можем вполне легально в обоих вариантах.

Искать логику в приставке re-, аналогичной нашей ре- бесполезно. Слово все равно поведет себя так, как ему удобно, что бы мы там ни пытались придумать стройного и логичного про приставки и связанные с ними закономерности. Вот, например, Лопатин при фиксации настаивал на варианте ретейл по закону аналогии — его стоит писать через е подобно многим другим словам, заимствованным из английского языка, в которых в языке-источнике выделяется приставка re-. Ср.: ремейк, ресейлер и др.

Это сомнительный аргумент, поскольку единственный способ определить норму заимствованного слова — подождать, пока она сама определится, а потом фиксировать. Иногда бывает и так, что и/е продолжают сосуществовать, как бы мы ни ожидали стабильности: уже много лет у нас в языке есть слова экстрим и экстремал. Лопатин мог бы зафиксировать слово экстрем, но слову экстрим нет до этого никакого дела — как было удобно, так и прижилось. В этом смысле английская е дает словам большой простор: хочешь — превращайся в и, а хочешь — в е.

Кстати, слово экзамен, которое мы и под пытками не написали бы иначе, еще 30 лет назад в норме было экзамином. Невероятно, но факт. И, разумеется, носители языка тех времен считали, что экзамен — ужасная ошибка.

Профильные СМИ все равно будут употреблять слово ритейл, поскольку так пишет их целевая аудитория и потому что поисковый трафик с запроса через и гораздо больше. Микрофинансовые компании по этой же причине на своих сайтах пишут слово займ вместо правильного заём. Сами р(и/е)тейлеры выбирают слово ритейл, а они далеко не последние люди в вопросе о том, какой вариант победит.

Это хороший пример того, что не всегда запись в словаре равна закону. Иногда это просто фиксация, которую опровергает время и запросы общества.

Можно подвести итог, сказав, что правильно и ритейл, и ретейл, но популярнее все-таки ритейл.