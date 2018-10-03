Республиканский стадион “возвращается” в парламент: президент, как и обещал, не промульгировал закон

Проект закона, предусматривающий продажу Республиканского стадиона, возвращается в парламент для пересмотра из-за того, что ранее президент Игорь Додон, как и обещал, не промульгировал документ. Законодательная инициатива рассматривалась сегодня, 3 октября, на заседании постоянной парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам.

Как отметил советник главы государства по юридическим вопросам Максим Лебединский, парламент не вправе продавать этот участок, поскольку он находится во владении примэрии Кишинева. Лебединский уточнил, что, согласно, Земельному кодексу, законодательный орган не имел права принимать этот закон, в котором, помимо прочего, не указано, из каких источников будет происходить снос существующих конструкций. Кроме того, советник президента обратил внимание и на то, что в проекте четко не указан будущий владелец земли.

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный высказалась категорически против данного законопроекта, отметив, что социалисты не поддержат его при повторном рассмотрении в парламенте.

– Посольство США, на основании аргументов, изложенных президентом Игорем Додоном, должно самостоятельно отказаться от этой сделки. Так они покажут настоящую модель демократии, – сказала она, пишет unimedia.info.

Несмотря на изложенные аргументы, большинством голосов членов комиссии проект был отправлен на рассмотрение парламентом. Напомним, Игорь Додон категорически отказался промульгировать закон о передаче участка бывшего Республиканского стадиона для строительства нового здания посольства США, и заявил, что готов изложить аргументы в пользу своего отказа даже президенту США Дональду Трампу.