Республиканский совет ПСРМ принял решение провести праймериз и созвать XVI Внеочередной съезд партии

Республиканский совет ПСРМ принял решение провести праймериз и созвать XVI Внеочередной съезд партии

Сегодня, 16 июня, в Кишиневе состоялось заседание Республиканского совета Партии социалистов Республики Молдова. На нем были рассмотрены результаты новых местных выборов в Кишиневе и в Бельцах и принято постановление о подготовке партии к парламентским выборам 2018 года.

В контексте подготовки к парламентским выборам было принято решение об участии территориальных организаций ПСРМ во внутрипартийных выборах (праймериз), которые выявят кандидатов ПСРМ на парламентских выборах по одномандатным округам. Республиканский совет также принял решение о созыве Внеочередного XVI съезда ПСРМ, который утвердит политическую программу партии. Место и дату проведения съезда установит Политический исполнительный комитет ПСРМ.

Стоит отметить, что в мероприятии принял участие и президент страны Игорь Додон, который отметил, что парламентские выборы этого года станут важнейшими в истории страны.

 

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