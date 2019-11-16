Республиканский совет ПСРМ подвел итоги всеобщих местных выборов и наметил планы на будущее

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Сегодня, 16 ноября, состоялось расширенное заседание Республиканского совета Партии социалистов Республики Молдова, в котором приняли участие также избранные от ПСРМ примары и председатели районных советов, депутаты Парламента РМ, муниципальные советники. По приглашению ПСРМ, в заседании Республиканского совета участвовал Президент РМ Игорь Додон.

На заседании были рассмотрены итоги всеобщих местных, а также новых парламентских выборов, которые состоялись 20 октября. Состоялся откровенный обмен мнениями о результатах, которых добилась команда ПСРМ в каждом отдельном районе.

Республиканский совет констатировал, что Партия социалистов добилась хороших результатов на прошедших выборах. По информации, представленной председателем ПСРМ Зинаидой Гречаный, ПСРМ получила в совокупности наибольшее количество мандатов – 326 на уровне районных и муниципальных советов, включая 22 мандата в муниципальном совете Кишинева и 7 мандатов в Бельцком городском совете. В четырех районных советах: Бричаны, Дондюшаны, Окница и Тараклия – у ПСРМ большинство советников, которые могут формировать руководство районов. В настоящее время избраны уже шесть председателей районов от ПСРМ. От Партии социалистов избраны 206 примаров населенных пунктов, 2986 советников сел и коммун.

Зинаида Гречаный с гордостью отметила победу кандидата ПСРМ в Кишиневе, где генеральным примаром стал Ион Чебан Кроме того, представители ПСРМ стали примарами в восьми районных центрах: Новые Анены, Бричаны, Криуляны, Комрат, Чадыр-Лунга, Флорешты, Окница и Сороки.

По итогам новых парламентских выборов, кандидат ПСРМ Виталий Евтодиев победил в Приднестровском избирательном округе. В результате, парламентская фракция ПСРМ в настоящее время состоит из 36 депутатов.

Зинаида Гречаный подчеркнула на заседании Республиканского совета, что главное сегодня – это запланировать конкретную работу по реализации предвыборных обещаний в каждом населенном пункте.

Отдельно были рассмотрены вопросы текущей политической ситуации в Республике Молдова. Республиканский совет позитивно воспринял информацию об отставке правительства Майи Санду и назначении нового правительства технократов во главе с Ионом Кику, выразив полную поддержку действий руководства страны и, прежде всего, Президента Республики Молдова Игоря Додона по нормализации общественно-политической и социально-экономической ситуации в республике Молдова.