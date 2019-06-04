Республиканский совет ПСРМ будет созван не позднее пятницы, – президент

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Скорее всего, в четверг вечером, или, крайний срок, в пятницу, Партия социалистов проведет Республиканский совет, на котором примет окончательное решение по поводу своих дальнейших действий. Об этом в рамках специального выпуска на телеканале НТВ Молдова заявил президент Молдовы, неформальный лидер ПСРМ Игорь Додон.

– И правые, и демократы хотят убедить социалистов, чтобы они пошли с ними. Это означает, что все понимают, что от позиции социалистов будет зависеть, каким будет правительство и вообще власть в стране после этих выборов или, может, досрочных. 7 июня – самое позднее, когда состоится заседание РС. Я надеюсь, что до этого момента успею вернуться с экономического форума в Санкт-Петербурге, и мы примем осознанное, командное решение, – подытожил он.

Глава государства прокомментировал и возможные варианты развития событий в стране. Подробнее об этом можно прочитать здесь.