Республиканский совет определил приоритеты ПСРМ в 2020 году

Декларация формирования по итогам заседания.
Партия социалистов Республики Молдова вступает в 2020 год в качестве крупнейшей парламентской партии, которая продемонстрировала высочайшую ответственность в критические для страны моменты. Впервые представители ПСРМ занимают должности председателя и вице-председателей Парламента Молдовы. Кандидаты, избранные при поддержке ПСРМ, возглавляют муниципий Кишинёв, Гагаузскую автономию, 21 район, 19 городов, в том числе восемь районных центров, 190 сел.
Таким образом, в Молдове сложилась уникальная историческая ситуация. Впервые всенародно избранный Президент Республики Молдова Игорь Додон получил возможность действовать, опираясь на поддержку парламентского большинства. Это создаёт благоприятные условия для проведения в стране необходимых экономических и социальных преобразований.
Исходя из этого, ПСРМ поддержала инициативу Президента страны Игоря Додона по формированию неполитического правительства технократов во главе с Ионом Кику. Мы положительно оцениваем первые шаги правительства Кику, сделанные в течение первых двух месяцев своей деятельности.
Партия социалистов Республики Молдова продолжает оставаться народной партией, выражающей волю подавляющего большинства граждан нашей страны. Мы будем и в дальнейшем руководствоваться нашими принципами:
- Укрепление государственности Республики Молдова. Мы не допустим любых попыток поставить под сомнение нашу независимость и суверенитет. Мы требуем от всех международных партнёров уважения к нашему суверенитету и Конституции страны. Мы считаем категорически неприемлемым вмешательство извне во внутренние дела Республики Молдова. В сфере внешней политики высшие государственные деятели должны руководствоваться исключительно национальными интересами Республики Молдова и ее народа.
- Гарантированный нейтралитет Республики Молдова. Мы убеждены, что Молдова должна отстаивать свой нейтральный статус и не участвовать в любых военно-политических альянсах. Мы выступаем против участия военнослужащих нашей страны в учениях, проводимых под эгидой военно-политических блоков.
- Развитая экономика и социальная справедливость. Уважая обязательства, взятые перед международными партнёрами, мы убеждены, что Республика Молдова должна, в первую очередь, руководствоваться интересами развития экономики страны и благосостояния её граждан. Партия социалистов выступает за государственную поддержку отечественных производителей и сельскохозяйственного сектора. В то же время, мы считаем крайне важным проведение активной государственной политики по улучшению уровня жизни граждан Республики Молдова и поддержке социально уязвимых категорий населения, а также реализацию социальных проектов и инициатив главы государства в этом направлении.
- Качественная медицина и образование. Мы считаем, что обязанность любой серьезной политической силы состоит в том, чтобы обеспечить достойную жизнь и будущее для всех граждан, что в условиях Республики Молдова возможно только путем модернизации медицинской системы и увеличения бюджетных ассигнований на образование.
- Развитие регионов. Мы выступаем за социально-экономическое развитие всех регионов нашей страны, за приоритетную поддержку проектов, направленных на восстановление и строительство современной инфраструктуры, в том числе дорог, водоснабжения и канализации, уличного освещения, социальных объектов, – в районных центрах и сельской местности. Мы считаем территориальное развитие важнейшим фактором и основой для полноценной жизни наших граждан и воспитания детей в своей стране.
- Межнациональный мир. Мы убеждены в том, что только межнациональный мир и гражданское равноправие помогут объединить страну и прийти к урегулированию приднестровской проблемы. Считаем необходимым принятие новой редакции Закона о функционировании языков. Мы также выступаем за принятие пакета законов о статусе Гагаузии в том виде, в котором они были согласованы совместной комиссией Парламента и Народного собрания Гагаузии при участии европейских экспертов. Мы выступаем за отмену так называемого “Закона о борьбе с пропагандой”, носящего дискриминационный характер, в первую очередь, в отношении граждан нашей страны.
- Защита Православия и семейных ценностей. Мы выступаем в поддержку Православия, которое исповедуют большинство граждан нашей страны. Мы оказываем поддержку Православной Церкви Молдовы и другим традиционным конфессиям в отстаивании духовных и нравственных ценностей, развитии социальных проектов и воспитании молодого поколения. Считаем необходимым всемерную поддержку семьи и выступаем против принятия законов, которые несут угрозу институту семьи и навязывают иностранные идеологии, чуждые традиционным ценностям нашего народа.
- Взвешенная внешняя политика. Партия социалистов поддерживает проведение взвешенной внешней политики, предложенной главой государства, которая предусматривает продвижение взаимовыгодных отношений нашей страны со всеми внешними партнерами, как на Западе, так и на Востоке. Мы поддерживаем инициативу президентов России и Франции, Владимира Путина и Эммануэля Макрона, о формировании единого континентального пространства от Лиссабона до Владивостока. Абсолютным приоритетом для нас является сохранение членства Молдовы в Содружестве Независимых Государств и участие в новых интеграционных проектах на пространстве СНГ, особенно в Евразийском союзе, где Республика Молдова получила статус наблюдателя. Мы выступаем за полноценное развитие стратегического партнерства нашей страны с соседними странами Румынией и Украиной, с Российской Федерацией, Европейским Союзом, Соединенными Штатами Америки, Китайской Народной Республикой, Турецкой Республикой. В то же время мы считаем, что для Республики Молдова важно выполнять свои обязательства по всем международным соглашениям как надежного внешнего партнера. В то же время мы считаем важным соблюдение Республикой Молдовой, как надежным внешним партнером, взятых на себя обязательств по всем международным соглашениям.
Партия социалистов Республики Молдова убеждена в необходимости солидарности граждан во имя лучшего будущего для нашего народа. И в этой связи мы полностью поддерживаем деятельность Президента страны Игоря Додона, который продемонстрировал последовательность и видение развития Молдовы.
Партия социалистов Республики Молдова призывает все политические и общественные силы страны, стоящие на позициях государственности Республики Молдова, социальной справедливости, межнационального мира и традиционных ценностей, объединить усилия для защиты государства и укрепления общества.