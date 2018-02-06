Решившая покутить в Молдове немка поплатилась двумя телефонами и 300 долларами

33-летняя женщина приехала в Бендеры погостить.
Накануне кражи вечером гражданка Германии принимала участие в застолье со своими знакомыми, где употребляла спиртное. Впоследствии компания решила продолжить веселье в клубе.
Один из мужчин заявил, что в клуб не поедет, отправившись, как он сам сказал, домой. Однако вместо этого он залез в опустевшую квартиру и выкрал из нее принадлежавшие иностранке два мобильных телефона и кошелек с 300 долларами.
– 30-летнего подозреваемого, ранее судимого за аналогичное преступление, задержали по горячим следам. Похищенное было обнаружено по месту жительства задержанного. Часть денег он успел потратить, – сообщили в МВД Приднестровья.
Проводится расследование.
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