Захотели “покататься”: несовершеннолетние угонщики попали в ДТП на чужом авто

Захотели “покататься”: несовершеннолетние угонщики попали в ДТП на чужом авто

По подозрению в угоне автотранспорта задержали двух юных бендерчан. Подростки 14 и 15 лет решили прокатиться на чужом автомобиле.

Старенький “Жигули” они угнали со двора в ночь на 19 мая. Хозяин оставил приоткрытое окно в машине и ключи в салоне.

На соседней улице, пишет mvdpmr.org, несовершеннолетние врезались в забор. Пытаясь скрыть следы содеянного, они спрятали авто в заброшенном гараже.

Угонщиков разыскали в течение суток. Несовершеннолетние признались в содеянном. По факту неправомерного завладения транспортным средством проводится разбирательство.

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