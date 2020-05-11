Решили покататься на чужой машине: троих автоугонщиков поймала полиция (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Буюканы задержали троих человек в возрасте от 16 до 19 лет, угнавших автомобиль Ford, припаркованный на столичной улице Колумна.

8 марта в полицию обратился потерпевший и сообщил, что машина была похищена с территории фирмы. Как выяснилось, злоумышленники проникли в офис компании, украли ключи, после чего уехали на чужом автомобиле. Действия нарушителей попали на камеры видеонаблюдения. Нанесённый ущерб составил 90 000 леев.

Вскоре двоих несовершеннолетних удалось задержать в столице, а 19-летний парень был задержан в Ниспоренском районе. Все трое сознались в содеянном.

По факту угона было возбуждено уголовное дело. Нарушителям грозит штраф в размере от 29 000 до 67 500 леев или лишение свободы на срок от 1 до 3 лет.

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