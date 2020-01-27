Решил выделиться на дороге: столичный водитель, закрасивший номера, остался без авто (ФОТО)

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Столичный водитель, закрасивший регистрационные номера своего автомобиля, был пойман сотрудниками правоохранительных органов.

Изобретательный автовладелец попал в центр внимания полиции после того, как несколько водителей разместили в социальной сети фотографии, на которых четыре из шести символов на номерном знаке авто закрашены. Вскоре нарушителя удалось задержать, пишет echipa.md.

Как оказалось, мужчину лишили права управлять автомобилем, однако это предписание задержанный нарушил. В результате водитель был оштрафован на 2 050 леев, а его автомобиль помещён на штрафплощадку.