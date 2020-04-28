Решил “помочь” другу: пьяный мужчина попал на чужом авто в ДТП

Решил “помочь” другу: пьяный мужчина попал на чужом авто в ДТП

Управляя автомобилем Mazda, тираспольчанин не вписался в поворот на перекрестке. Машина налетела на бордюр, перевернулась на бок, затем опять встала на колёса.

Как рассказали очевидцы, из машины вышел молодой человек и попытался убежать. Его задержали.

Как пишет пресс-центр МВД ПМР, 25-летний мужчина водительское удостоверение никогда не получал, за руль сел в состоянии алкогольного опьянения. Mazda принадлежит его товарищу, с которым нарушитель распивал спиртное. После решил помочь другу – перегнать машину со своего двора в гараж владельцу, но с управлением не справился.

В ДТП никто не пострадал. По факту случившегося проводится разбирательство.

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