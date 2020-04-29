Решил отомстить: подвыпивший мужчина устроил поджог дома сожительницы

Решил отомстить: подвыпивший мужчина устроил поджог дома сожительницы

Пожар на территории частного дома в одном из сёл Григориопольского района произошёл 25 апреля. В результате происшествия полностью сгорел сарай и были частично повреждены две комнаты в доме.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, к случившемуся причастен 42-летний ранее судимый сельчанин. После ссоры с сожительницей подвыпивший мужчина поджёг имущество, принадлежащее 40-летней хозяйке дома.

Подозреваемого задержали. По признакам умышленного уничтожения или повреждения имущества возбуждено уголовное дело.

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