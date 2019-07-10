Решено: завтра состоится заседание ВСП в отношении генпрокурора Харунжена

0

Заседание Высшего совета прокуроров состоится завтра в 10:00, пишет tv8.md. Совещание созывается по поводу деятельности генерального прокурора Молдовы и по требованию троих членов ВСП: Думитру Пулбере, Иона Гучак и Олеси Стамате.

Напомним, что ранее депутаты молдавского парламента констатировали, что при назначении Эдуарда Харунжена генеральным прокурором страны были допущены нарушения. В частности, Харужен был избран на пост несмотря на то, что являлся членом Высшего совета прокуроров, а это, согласно закону, запрещено.