Решено! Заразившиеся на рабочем месте коронавирусом врачи получат помощь от государства

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Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства. Об этом после него рассказал Ион Кику.

– Мы утвердили несколько проектов. Среди самых важных – распределение пожертвований, сделанных гражданами и экономическими агентами для помощи медучреждениям в борьбе с коронавирусом. На счет Министерства финансов поступило около 13 млн леев. Эти деньги были включены в фонд помощи правительства. Часть из них было решено выплатить заразившимся врачам и медперсоналу – по 16 000 леев. Сегодня в этой цели было выделено 464 000 леев. Эта поддержка продолжится, – сказал он.

Напомним, с соответствующей инициативой ранее выступил глава государства.

Также кабинет министров принял сегодня решение продлить до 15 мая запрет на экспорт из РМ средств личной защиты: масок, перчаток и дезинфектантов. Кроме того, было решено выделить Министерству здравоохранения 5,4 миллиона леев на покупку более чем 15 тысяч защитных костюмов для врачей стоимостью 105 леев каждый.

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