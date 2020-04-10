Решено! Заразившиеся на рабочем месте коронавирусом врачи получат помощь от государства

Решено! Заразившиеся на рабочем месте коронавирусом врачи получат помощь от государства

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства. Об этом после него рассказал Ион Кику. 

– Мы утвердили несколько проектов. Среди самых важных – распределение пожертвований, сделанных гражданами и экономическими агентами для помощи медучреждениям в борьбе с коронавирусом. На счет Министерства финансов поступило около 13 млн леев. Эти деньги были включены в фонд помощи правительства. Часть из них было решено выплатить заразившимся врачам и медперсоналу – по 16 000 леев. Сегодня в этой цели было выделено 464 000 леев. Эта поддержка продолжится, – сказал он. 

Напомним, с соответствующей инициативой ранее выступил глава государства.

Также кабинет министров принял сегодня решение продлить до 15 мая запрет на экспорт из РМ средств личной защиты: масок, перчаток и дезинфектантов. Кроме того, было решено выделить Министерству здравоохранения 5,4 миллиона леев на покупку более чем 15 тысяч защитных костюмов для врачей стоимостью 105 леев каждый.

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