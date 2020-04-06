Решено: заразившиеся коронавирусом на работе врачи и полицейские получат единовременную помощь от государства

Решено: заразившиеся коронавирусом на работе врачи и полицейские получат единовременную помощь от государства

Комиссия по чрезвычайным ситуациям РМ подержала ранее озвученную президентом инициативу и приняла решение о выделении единовременного пособия в размере 16 тысяч леев сотрудникам бюджетных и медико-санитарных учреждений страны, которые при исполнении служебных обязанностей заразились COVID-19. Деньги будут выделены из интервенционного фонда правительства. 

Напомним, в период чрезвычайного положения – с 17 марта по 15 мая – решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям являются обязательными к исполнению властями всех уровней и деловой средой.

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