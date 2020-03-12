Решено! Крупный штраф или тюремный срок грозят тем, кто будет игнорировать правила по недопущению распространения коронавируса

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Решено! Граждане, которые не будут соблюдать меры профилактики или борьбы с коронавирусом, будут привлечены к административной или даже к уголовной ответственности. Парламент РМ принял сегодня в двух чтениях голосами 55 депутатов соответствующие поправки в Кодекс о правонарушениях и в Уголовный кодекс.

Таким образом, лица, которые не будут соблюдать профилактические меры или меры по борьбе с эпидемическими заболеваниями и станут причиной их распространения, будут наказаны штрафом в размере до 1 000 условных единиц (до 50 000 леев) или лишением свободы до 3 лет. До настоящего времени максимальный штраф за это нарушение составлял 37 500 леев или человек мог быть лишен свободы на срок до одного года. Те же деяния, повлекшие за собой тяжкие последствия или смерть человека, будут наказываться лишением свободы на срок до 7 лет вместо 5, предусмотренных законом ранее.

Законопроект также предусматривает включение в Кодекс о правонарушениях новой статьи – «Несоблюдение профилактических мер и мер по предотвращению и борьбе с эпидемиологическими заболеваниями». За её нарушение на физическое лицо будет налагаться штраф в размере от 22 500 леев до 25 000 леев, а на юридическое лицо – штраф в размере от 50.000 леев до 75.000 леев, передаёт zdg.md.

В то же время за умышленное ложное или неполное представление данных или за отказ предоставить данные, необходимые для заполнения эпидемиологического формуляра, будет наложен штраф в размере от 450 до 500 условных единиц.