Решено: за нарушение «дня тишины» и агитацию в день выборов будет налагаться штраф

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Предвыборная агитация в день выборов и в день, предшествующий выборам, будет наказываться штрафом. Законопроект, предусматривающий изменение Кодекса о правонарушениях, был принят сегодня парламентом в окончательном чтении.

Законопроект призван привести Кодекс о правонарушениях в соответствие с положениями Кодекса о выборах, который запрещает предвыборную агитацию как в день выборов, так и за день до выборов, передаёт moldpres.md.

Согласно статье 52 Кодекса о правонарушениях, предвыборная агитация в день, предшествующий дню голосования, или в день голосования, влечет наложение штрафа в размере от 10 до 20 условных единиц на физическое лицо и штраф в размере от 40 до 50 условных единиц на должностного лица или кандидата на выборах.

Закон вступит в силу со дня публикации в «Monitorul Oficial».