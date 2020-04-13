Решено: всех столичных врачей проверят на COVID-19

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Все врачи, работающие в медицинских учреждениях Кишинёва, пройдут тестирование на коронавирус. Тесты будут проводить бесплатно в частной лаборатории.

По словам градоначальника, за вчерашний день среди медицинского персонала было выявлено: 15 случаев заражения в муниципии Кишинев и 416 случаев по стране. 9 случаев заражения в муниципии произошли на рабочем месте и 6 – в других местах.

– Поэтому я считаю, что все медицинские работники должны пройти тестирование. Так, одна из частных лабораторий пожертвовала тесты американского производства. Этот тест уже включен в номенклатуру Агентства по лекарствам и медицинским изделиям. С сегодняшнего дня сотрудники лаборатории будут тестировать на наличие антител коронавируса всех медработников в столице, – отметил Ион Чебан.

В первую очередь, сотрудники лаборатории отправятся в детскую клиническую инфекционную больницу, затем в больницу «Св. Архангел Михаил» и другие медучреждения для тестирования персонала на наличие коронавируса. Генпримар также отметил, что муниципалитет закупил еще 1000 тестов, которые будут переданы для тестирования медицинских работников.

– Мы должны позаботиться о наших врачах и защитить их от заражения вирусом. Также прошу руководителей больниц быть ответственными и не скрывать случаи заболевания среди медперсонала, а незамедлительно обращаться в случае заражения или нехватки лекарств, расходных материалов и так далее – уточнил Чебан.

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