Решено! В Молдове объявлено чрезвычайное положение. Оно продлится до 15 мая

Решено! В Молдове объявлено чрезвычайное положение. Оно продлится до 15 мая

Депутаты Парламента РМ приняли решение об объявлении в РМ чрезвычайного положения на 60 дней. Этот режим продлится до 15 мая. 

Решение было принято депутатами единогласно по предложению Правительства РМ после того, как с этой инициативой выступил глава государства. В зависимости от развития ситуации президент или правительство могут попросить парламент продлить или сократить срок действия чрезвычайного положения, а также  расширить  или уменьшить зону  его действия.

Согласно закону, в период чрезвычайного положения в зависимости от конкретных обстоятельств могут приниматься следующие меры:

a) временная эвакуация граждан из зон, представляющих угрозу для жизни, с обязательным обеспечением их местами постоянного или временного проживания;
b) введение особого режима въезда в страну и выезда из нее;
с) введение нормированного потребления продуктов питания и других предметов первой необходимости;
d) введение карантина и проведение других обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий;
e) осуществление в установленном законом порядке реквизиции имущества в целях предупреждения ситуаций, приведших к объявлению чрезвычайного положения, и ликвидации их последствий;
f) установление особого режима работы хозяйствующих  субъектов и публичных учреждений, решение иных вопросов их деятельности в целях проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
g) изменение порядка назначения на должность и освобождения от должности руководителей хозяйствующих  субъектов и публичных учреждений;
h) запрещение отставки работников,  кроме случаев, предусмотренных нормативными актами для данного периода;
i) вызов граждан для выполнения трудовой обязанности в интересах общества в соответствии с законом;
j) введение особых правил пользования средствами связи.
С полным текстом Закона “О режимах чрезвычайного, осадного и военного положения” можно ознакомиться здесь.
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