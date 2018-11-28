Решено: в 2019 году у молдавских бюджетников трижды будут мини-каникулы

Решено: в 2019 году у молдавских бюджетников трижды будут мини-каникулы

Кабинет министров Молдовы принял в рамках сегодняшнего заседания постановление о выходных днях в будущем, 2019 году. 

Согласно документу, 30 апреля, 10 мая и 26 августа 2019 года будут объявлены выходными днями. Отрабатывать их придется 13 апреля, 18 мая и 17 августа.

Таким образом, ввиду того, что в этом году Пасху будут праздновать 28 апреля, мини-каникулы бюджетников продлятся с 27 апреля по 1 мая включительно. В то же время впервые бюджетники отдохнут на День Победы – с 9 по 12 мая включительно. Третьи мини-каникулы придутся на День независимости – с 24 по 27 августа.

 

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md