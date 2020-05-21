Решено: условия участия в программе «Первый дом» упрощены

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Парламент РМ проголосовал в двух чтениях за упрощение условий участия в программе «Первый дом» за счет сокращения доли собственного участия и расширения категорий участников.

Согласно проекту, доля первоначального собственного участия в программе была снижена с 10% до 5% от покупной цены дома. В то же время был увеличен возраст заявителей, которые могут получить доступ к программе, – с 45 до 50 лет.

Физические лица, владеющие имуществом, но чья жилая площадь превышала 9 м2 на человека, также получают право на участие в программе. Претендовать на жилье в рамках проекта могут и лица, получающие компенсации, а также те, кто взял ипотечный кредит до запуска программы, то есть до марта 2018 года.

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