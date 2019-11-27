Решено: у Кишинева есть еще три новых вице-примара

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Анжела Кутасевич, Инга Ионесий и Илие Чебан – новые вице-примары Кишинева. Решение было принято на сегодняшнем заседании Муниципального совета.

Кутасевич будет отвечать за социальные вопросы, Ионесий – за вопросы экономики и инвестиций, а Чебан – за вопросы в области права. За каждого проголосовали по 27 советников.

Напомним, что ранее Виктор Киронда был назначен вице-примаром в области городского планирования. Всего у Кишинева 4 вице-примара.

Ион Чебан поздравил избранных вице-примаров и пожелал успехов в их деятельности, отметив, что каждый из них является профессионалом.