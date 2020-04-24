Решено! Следующая неделя объявлена нерабочей для бюджетников

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Бюджетники не будут работать и на следующей неделе. Такое решение сегодня приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям. Его на брифинге для прессы озвучил Ион Кику.

В то же время со следующей недели начнут работать учреждения, предоставляющие услуги населению, отметил премьер.

Власти надеются, что бюджетники вернутся к работе 4 мая, однако решение об этом будет принято уже на следующей неделе, после того, как станет понятно, как обстоит ситуация с коронавирусом.

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