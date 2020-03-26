Решено! Следующая неделя – нерабочая для бюджетников

Решено! Следующая неделя – нерабочая для бюджетников

Все бюджетники страны не будут работать с 30 марта по 3 апреля. Соответствующее решение приняла сегодня комиссия по ЧС. Об этом объявил Ион Кику. 

Глава правительства отметил, что исключение составляют медицинские учреждения, а также учреждения, ответственные за национальную безопасность и общественный порядок. 

– Бюджетный сектор 9 дней – с ближайшей субботы до воскресенья 3 апреля – должен оставаться дома. Даже если будет соблазн уехать, настоятельно просим: не ездить по республике, в села и так далее. В противном случае эффект этой меры будет нулевым. Зарплата будет сохранена, все её получат, – сказал он. 

Бюджетники отработают эти дни после отмены режима ЧП, добавил Ион Кику. Он также отметил, что принятое решение не повлияет на выплату пенсий и социальных пособий – они будут выданы согласно графику.

Что касается частного сектора – принятые ограничения, касающиеся деятельности торговых точек, сохраняются. Экономическим агентам рекомендовано по возможности организовать работу своих сотрудников из дома.

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