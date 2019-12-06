Решено: С 1 января пенсии в Молдове будут индексироваться два раза в год

Решено: С 1 января пенсии в Молдове будут индексироваться два раза в год

Сказано – сделано! Инициатива президента об индексации пенсий два раза в год была принята депутатами во втором чтении. Документ вступит в силу с 1 января 2020 года. 

Таким образом, начиная с будущего года пенсии будут индексироваться дважды в год: 1 апреля и 1 октября. Индексация 1 апреля затронет всех бенефициаров пенсий, а 1 октября 2020 года, в первый год внедрения проекта, коснется порядка 400 тысяч пенсионеров, чей ежемесячный доход не превышает прожиточный минимум.

На начало 2019 года в нашей стране было 700887 пенсионеров. Их средняя пенсия составляла 1895,07 леев.

 

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