Решено! Праздничные мероприятия ко Дню Победы переносятся на 24 августа (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон созвал сегодня рабочее заседание по вопросу организации и проведения мероприятий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе беседы было решено осуществить ранее запланированные акции: реставрацию и благоустройство мемориальных комплексов, наведение чистоты и порядка на воинских кладбищах, визиты к ветеранам на дом, возложение венков высшим руководством страны 9 Мая. Об этом президент сообщил на своей странице в соцсети.

– В то же время, исходя из кризисной ситуации, в которой мы оказались, и с учетом введенных властями ограничительных мер, участники заседания единогласно решили, что массовые мероприятия – Марш Победы – «Бессмертный полк», праздничный концерт, посвященный Дню Победы, – переносятся на 24 августа, день освобождения Молдовы от фашистской оккупации, – подчеркнул глава государства.

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