Решено! Праздничные мероприятия ко Дню Победы переносятся на 24 августа (ФОТО, ВИДЕО)

Решено! Праздничные мероприятия ко Дню Победы переносятся на 24 августа (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон созвал сегодня рабочее заседание по вопросу организации и проведения мероприятий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе беседы было решено осуществить ранее запланированные акции: реставрацию и благоустройство мемориальных комплексов, наведение чистоты и порядка на воинских кладбищах, визиты к ветеранам на дом, возложение венков высшим руководством страны 9 Мая. Об этом президент сообщил на своей странице в соцсети.

– В то же время, исходя из кризисной ситуации, в которой мы оказались, и с учетом введенных властями ограничительных мер, участники заседания единогласно решили, что массовые мероприятия – Марш Победы – «Бессмертный полк», праздничный концерт, посвященный Дню Победы, – переносятся на 24 августа, день освобождения Молдовы от фашистской оккупации, – подчеркнул глава государства. 

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