Решено: Пенсии в Молдове будут индексироваться дважды в год для всех

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Парламент принял на сегодняшнем пленарном заседании законопроект об индексации всех пенсий дважды в год: 1 апреля и 1 октября.

Таким образом, индексация будет проводиться для всех пенсий, вне зависимости от их размера. Принятый механизм предусматривает, что 1 апреля коэффициент индексации будет равен инфляции, зарегистрированной в последнем квартале предыдущего года, а 1 октября – показателю роста цен, отмеченного в первом квартале текущего года. Размер индексации составит 4,8% и 3% соответственно.

Профильный министр Виорика Думбрэвяну ранее заявляла, что этот механизм обеспечит получателям пенсий своевременную компенсацию инфляционных процессов.

– Применение принципа полугодовой индексации на основе инфляции, зарегистрированной в последнем квартале, укрепит основную функцию индексации, а именно защитит пенсионеров от снижения покупательной способности, – говорила она.

Стоит отметить, что принятое решение не будет распространяться на прокуроров и судей, а также на получателей так называемых привилегированных пенсий: депутатов, членов правительства, местных избранников, прокуроров и публичных чиновников, пишет пресс-служба Парламента РМ.

Напомним, с инициативой индексации пенсий для всех получателей данного вида выплаты ранее выступил президент Игорь Додон.