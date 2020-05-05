Решено: патентообладатели смогут получить пособие по безработице (ВИДЕО)

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Обладатели всех видов патентов и индивидуальные предприниматели смогут получить пособие по безработице в размере 2775 леев. Соответствующее решение сегодня приняла Комиссия по ЧС. Об этом на брифинге заявил Ион Кику.

Он отметил, что для получения выплаты патентообладатели не должны будут писать заявления, так как они включены в базу данных. Деньги будут перечислены на счета данных категорий граждан до 30 июня, подчеркнул премьер.

Стоит отметить, что решение было принято по предложению главы государства. Игорь Додон выступил с этой инициативой после проведенных встреч с экономическими агентами, в том числе с патентообладателями и индивидуальными предпринимателями.

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